Федун: «Отсутствие трофеев с 2003 года сильно давит»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что отсутствие титулов негативно сказывается на клубе, а открытие музея должно помочь изменить ситуацию.

«То, что с 2003 года у «Спартака» нет трофеев – это сильно, сильно давит.

Самое главное – показать это игрокам «Спартака» в закрытом режиме. Нужно показать, что сегодняшнее поколение футболистов в долгу перед нашими ветеранами.

И хотелось бы, чтобы этот долг они как можно быстрее отдали. Идея этого музея – встряхнуть команду. Потому что «Спартак» – великий клуб с богатой историей, но ее нужно продолжать писать», – сказал Федун.