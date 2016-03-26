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    Пьянич может покинуть «Рому»

    Полузащитник «Ромы» Миралем Пьянич заявил, что рад своему нахождению в римском клубе, однако в любой момент может его покинуть.

    «Я очень счастлив в «Роме». В футболе нормально слышать какие-то слухи в СМИ, так что я привык к этому и научился с этим жить. Но если клубы действительно заинтересованы во мне, то можно быстро и легко договориться о переходе», – отметил Пьянич.

    Напомним, что сумма отступных в контракте хавбека равняется 35-ти миллионам евро. В услугах игрока заинтересован ряд грандов европейского футбола.

    Источник: Football Italia

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    26.03.2016 18:26
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