Федун: «В музее «Спартака» осталось место для будущих трофеев»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что в новом музее москвичей есть место для будущих трофеев команды. Напомним, сегодня на «Открытие Арене» состоялось открытие музея красно-белых.

«К сожалению, нынешнее поколение не может похвастаться выдающимися результатами, как его предшественники. Но в нашем музее осталось место для будущих успехов и трофеев. Спасибо нашим ветеранам за их достижения, спасибо людям за подаренные экспонаты. Мы постараемся двигаться вперед, основываясь на нашей истории, традициях и прежних победах. Спасибо вам, наши ветераны», – сказал Федун.