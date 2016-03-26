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    Аленичев: «Приложу все усилия, чтобы заполнить музей «Спартака» золотыми медалями»

    Сегодня на «Открытие Арене» состоялось открытие музея «Спартака». Главный тренер москвичей Дмитрий Аленичев заявил, что хочет заполнить новый музей красно-белых титулами.

    «Потрясающий музей. Конечно, хочется заполнить его новыми золотыми медалями. Я приложу все усилия, чтобы музей постоянно пополнялся. Вообще, очень здорово, что теперь болельщики смогут прийти в чудесный музей, с чем я всех искренне поздравляю», – сказал Аленичев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.03.2016 17:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +281

      serhz 27 марта 2016, 09:42

      В следующем сезоне Аленичев видимо снова заполнит собой скамейку тульского Арсенала -команда имеет шанс вернуться в РФПЛ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 26 марта 2016, 19:32

      Сколько кубометров ваш чудесный музей?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 марта 2016, 18:55

      Рот-Фронт изговит Спартаку набор золотых шоколадных медалей (специально для музея) Зенит - чемпион!

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 марта 2016, 18:50

      Начни хотя бы с бронзы, ага.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 26 марта 2016, 18:29

      Единственный шанс - накупить шоколадных медалек в "золотой" фольге.

      -

      Посредственный тренер перед отставкой примитивно старается развести спартачей, потому что цепляется за хлебную должность.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ФК Зенит всея Руси 26 марта 2016, 18:52

      У вас иначе?

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