Аленичев: «Приложу все усилия, чтобы заполнить музей «Спартака» золотыми медалями»

Сегодня на «Открытие Арене» состоялось открытие музея «Спартака». Главный тренер москвичей Дмитрий Аленичев заявил, что хочет заполнить новый музей красно-белых титулами.

«Потрясающий музей. Конечно, хочется заполнить его новыми золотыми медалями. Я приложу все усилия, чтобы музей постоянно пополнялся. Вообще, очень здорово, что теперь болельщики смогут прийти в чудесный музей, с чем я всех искренне поздравляю», – сказал Аленичев.