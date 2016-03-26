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    Ребко: «Долгие перелеты? Набрал на этот случай книжек и сериалов»

    Полузащитник «Луч-Энергии» Алексей Ребко рассказал, как чувствует себя после восстановления от травмы и чем будет заниматься во время матчей ФНЛ при долгих перелетах.

    – Соскучились по футболу?

    – Соскучился! У меня в карьере были паузы, даже более продолжительные. Каждый раз с трепетом ждал возобновления, сейчас тоже. Как Нового года!

    – Почему вы так долго не играли? Последний матч за «Ростов» провели в мае прошлого года. Искали команду?

    – Не искал, занимался здоровьем – травма. Да и что бы я сказал? «Травмированный, но возьмите меня»? Дал паузу, восстановился.

    – Уже решили, что будете делать во время перелетов?

    – Набрал книжек. Сейчас читаю автобиографию Бенджамина Франклина, ничего так. Интересно окунуться в те времена, узнать, как люди жили. Еще есть «Афоризмы Черчилля». Естественно, сериалы – третий сезон «Карточного домика», «Острые козырьки».

    Источник: «Советский спорт»

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    26.03.2016 16:08
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