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    Дарвин: «В сборной у Акинфеева нет конкурентов»

    Бывший вратарь «Спартака» Юрий Дарвин заявил, что у голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева нет конкурентов в сборной России.

    – Неужели у Акинфеева совсем нет конкурентов?

    – Нет. Вратарь сборной должен показывать стабильную и основательную игру, ему должны верить защитники, считать его своим.

    – Уровень Акинфеева прекрасно известен. Может, с Литвой стоит доверить сыграть новичкам?

    – Думаю, так и будет – оба проведут по 45 минут. А с Францией выйдет Акинфеев. Эта встреча не рядовая, тут важен результат, к тому же это будет проверка качества нашей команды. Если в Москве можно экспериментировать, то с французами не до этого.

    – В чем преимущество армейца над остальными?

    – Стабильность, уверенность и огромный опыт. Игорь выходит на поле спокойно, прекрасно сыгран с защитой. А это очень важно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.03.2016 14:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 марта 2016, 18:54

      Слуцкий тренер-Акинфеев навсегда(((

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 марта 2016, 16:49

      Думаю, было бы неплохо, чтобы Акинфееву штучек 10 воткнули в товарняках. Чтобы он на евро, вообще, не попал. В Игоре нет никакой уверенности. Отыграют в группе три матча, извинятся, и всё - домой

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