Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Йерро: «Роналду готов душу продать за «Реал»

    Тренер «Реала» Фернандо Йерро заявил, что при выборе лучше среди нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «сливочных» Криштиану Роналду он выберет португальца.

    – Месси или Роналду?

    – Роналду! Я за Роналду, ведь я хорошо его знаю. Знаю, что этот игрок значит для «Реала», знаю, что «Реал» значит для него. Криштиану – амбициозный и невероятно преданный игрок, который готов душу продать за «сливочных». За свою длинную карьеру я никогда не видел, чтоб человек, у которого есть все, так отдавался любимому делу. В своем возрасте он бегает как мальчик и работает за десятерых. Про Месси могу сказать, что если и есть в мире хоть один человек, которому не нравится Лео, то ему, определенно, не нравится и футбол.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.03.2016 14:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      DarkJoy 26 марта 2016, 19:47

      работает в структуре "Реала". И с какой стати он должен выбрать между аргетинцем и португальцем месси?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 26 марта 2016, 14:49

      Политкорректно однако!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11