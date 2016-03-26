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    Ловчев: «Кержаков еще не наигрался. И это хорошо»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев накануне товарищеского матча между сборными России и Литвы поделился мнением о ситуации с нападающим Александром Кержаковым. Напомним, встреча пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:00.

    «В нападении у сборной сейчас нет стопроцентного варианта, поэтому у Кержакова, который так рвется в команду, появляется шанс. Ему не давали играть в «Зените», не отпускали в российские клубы. Поэтому он еще не наигрался. И это хорошо.

    Кержаков тоже обслуживаемый форвард, но он не хуже остальных нападающих в сборной. Может, только чуть более растреннированный. Все-таки почти год не играл в футбол. Если мячи будут летать над штрафной, доставляться регулярно в зону атаки, то и Кержаков проявит себя хорошо», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.03.2016 12:30
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