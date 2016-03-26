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    Панов: «Надеюсь, Дзюба, как и я, сможет забить в ворота французов два гола»

    Бывший нападающий сборной России Александр Панов в преддверии товарищеского матча между россиянами и командой Франции поделился ожиданиями от предстоящей игры. Напомним, встреча пройдет 29 марта на «Стад де Франс» и начнется в 22:00.

    – Победа наших станет сенсацией или сборной России по силам победить?

    – Хотелось бы, чтобы сборная в Париже продемонстрировала свои лучшие качества. Мы можем проиграть, можем выиграть, но смысл в содержании игры, она покажет. Хочется, чтобы наша сборная победила, но сенсацией это не станет, поскольку игра товарищеская. Это обычный рядовой матч для подготовки к Евро. Вот выиграем чемпионат Европы – это будет сенсация.

    – Есть ли в нашей сборной сейчас футболист, способный, как и вы, забить два мяча в ворота французов?

    – Трудно сказать... Буду рад, если кто-то из наших ребят сможет забить. Надеюсь, что Дзюба сможет.

    Источник: Rusfootball.info

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    26.03.2016 12:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 марта 2016, 17:03

      Панов решил напомнить о себе ))) Саша, мы и так прекрасно помним твои голы! А в этот раз мы если и забьём, то это будет не Дзюба

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 26 марта 2016, 12:36

      Если не будет Кержакова, то никто не забьёт.

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 марта 2016, 12:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Только Хульк научился точно попадать в Бревнище!
      в сборной таких нет)

      -4
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