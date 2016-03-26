Панов: «Надеюсь, Дзюба, как и я, сможет забить в ворота французов два гола»

Панов решил напомнить о себе ))) Саша, мы и так прекрасно помним твои голы! А в этот раз мы если и забьём, то это будет не Дзюба
Бывший нападающий сборной России Александр Панов в преддверии товарищеского матча между россиянами и командой Франции поделился ожиданиями от предстоящей игры. Напомним, встреча пройдет 29 марта на «Стад де Франс» и начнется в 22:00.
– Победа наших станет сенсацией или сборной России по силам победить?
– Хотелось бы, чтобы сборная в Париже продемонстрировала свои лучшие качества. Мы можем проиграть, можем выиграть, но смысл в содержании игры, она покажет. Хочется, чтобы наша сборная победила, но сенсацией это не станет, поскольку игра товарищеская. Это обычный рядовой матч для подготовки к Евро. Вот выиграем чемпионат Европы – это будет сенсация.
– Есть ли в нашей сборной сейчас футболист, способный, как и вы, забить два мяча в ворота французов?
– Трудно сказать... Буду рад, если кто-то из наших ребят сможет забить. Надеюсь, что Дзюба сможет.