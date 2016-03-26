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    Кэхилл: «Нам предстоит пройти серьезное испытание сильным соперником»

    Защитник сборной Англии Гари Кэхилл очень серьезно настроен на товарищеский матч с Германией. Напомним, что команды сыграют сегодня, 26 марта, в Германии. Встреча начнется в 22:45 по мск.

    «Это возможность показать наш уровень. Понимаем, что матч товарищеский, но для Англии такого понятия, как товарищеская игра, не существует.

    Будем стремиться играть в своем стиле. Нам предстоит пройти серьезное испытание сильным соперником. Мы все с нетерпением ждем матча с немцами.

    Очевидно, что быть капитаном сборной – это большая честь и исполнение мечты. Победа сделает это событие еще более приятным, надеюсь, что все получится», – сказал Кэхилл.

    Источник: Goal.com

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    26.03.2016 08:56
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