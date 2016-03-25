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    Дзюба: «Невыход из группы на Евро-2016 станет для меня провалом»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба заявил, что невыход российской дружины из группы на Евро-2016 станет для него провалом. Напомним, соперниками нашей национальной команды станут команды Англии, Уэльса и Словакии.

    «Станет ли для меня провалом невыход из группы? Да. Мутко нам задачу пока не поставил. Для начала надо выйти из группы, а там уже дальше ставить цели. Ситуацию нужно оценивать трезво. Только Франция и Германия могут ставить перед собой задачу минимум полуфинал. А остальные будут ставить себе цели и пробиваться поэтапно», – сказал Дзюба.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2016 16:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 марта 2016, 19:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Больше Бревнище ничего не выиграет))))

      -8
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      Рейтинг: +402

      Tri 25 марта 2016, 18:23

      Выход из группы полагаю невозможен, победа со Словакией уже будет успехом. С Англией и Уэльсом нашей сборной нереально тягаться.

      -1
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      Рейтинг: +17

      voynovvv 25 марта 2016, 18:05

      Ну в принципе по делу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +333

      AndresLoko 25 марта 2016, 17:52

      с поленьями в атаке провал обеспечен..

      -3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 марта 2016, 16:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бревнище титулы хочет))

      -8
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      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 > REDWHITE_ 25 марта 2016, 16:52

      3,14 ищут славы здесь

      6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 марта 2016, 16:49

      Провал - не травма, ага, жить и играть будешь.

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 марта 2016, 16:45

      Готовь парашют! Падать не больно будет.

      -3
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      Рейтинг: +33709

      zra78 25 марта 2016, 16:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хоть бы какой нибудь игрок ему завтра бутсой по ебалу засветил,зае.ал уже

      -4
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