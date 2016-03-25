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    Мутко: «Игра с Францией – начало больших дел. Впереди будут Германия, Аргентина и Италия»

    Президент РФС Виталий Мутко в преддверии товарищеского матча между сборными Франции и России заявил, что российская команда планирует сыграть со всеми грандами мирового футбола.

    – Товарищеский матч с Францией вызывает особенные эмоции? Все-таки соперник очень высокого уровня.

    – Наша сборная постепенно движется к повышению своего рейтинга. Так что матчи с топовыми командами мы еще будем проводить. Игра с Францией – начало больших дел. Надеюсь, впереди будут и Германия, и Аргентина, и Италия. Мы в принципе хотели со всеми этими грандами сыграть. Тем более у нас впереди открытие стадионов…

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2016 14:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 25 марта 2016, 20:10

      А при ком Россия играла в три команды в ЛЧ?????

      1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 марта 2016, 17:45

      Ага, как-бы не понизили энтот самый рейтинг!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 марта 2016, 16:48

      Мутко и Фурсенко два прожектера по блату попавшие разваливать российский футбол.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 марта 2016, 17:47

      Тебе-то что за беда?

      -1
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      Рейтинг: +18

      klkl 25 марта 2016, 15:58

      Сколько позора впереди.) С такими напами изащитой, только с почтальонами играть.)) Бревнище классным командам без Хулька не забьет)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 25 марта 2016, 15:14

      Название статьи и ее коренная фраза"Надеюсь" говорят об обратном.

      3
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