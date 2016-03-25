Слуцкий: «Играй сборная России против Литвы по баскетболу, шансов бы у нас не было вообще»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий накануне товарищеского матча с Литвой поделился мнением об уровне данного соперника. Напомним, встреча пройдет завтра на «Открытие Арене» и начнется в 19:00.

«Если бы сборная России играла против сборной Литвы по баскетболу, шансов бы у нас не было вообще. А в футболе мы решаем свои локальные задачи. При всем уважении к сопернику, вопрос их квалификации и действий на поле не так принципиален для нас», – отметил Слуцкий.