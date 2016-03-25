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    Слуцкий: «Играй сборная России против Литвы по баскетболу, шансов бы у нас не было вообще»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий накануне товарищеского матча с Литвой поделился мнением об уровне данного соперника. Напомним, встреча пройдет завтра на «Открытие Арене» и начнется в 19:00.

    «Если бы сборная России играла против сборной Литвы по баскетболу, шансов бы у нас не было вообще. А в футболе мы решаем свои локальные задачи. При всем уважении к сопернику, вопрос их квалификации и действий на поле не так принципиален для нас», – отметил Слуцкий.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.03.2016 12:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 25 марта 2016, 15:28

      Давай Ты.. Может с тобой шансы появятся.?!

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 25 марта 2016, 13:36

      Он плохо разбирается в баскетболе, зато хорошо в футболе.)

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 25 марта 2016, 12:41

      он совсем не верит в Шведа , фридзона ,курбанова , воронцевича , хряпу и т.д.

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