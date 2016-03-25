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    Рейнгольд: «Кройфф был футбольным академиком»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд высказался о смерти легенды мирового футбола Йохана Кройффа. Напомним, причиной кончины 68-летнего голландца стал рак легких, с которым он боролся в последнее время.

    «Это величайший футболист, один из лучших нападающих в истории этого вида спорта. Звезда мировой величины. Он входил в тройку лучших в своем деле. Очень жаль, что в связи с возрастом мы теряем таких игроков. Я советую каждому из тех, кто не застал футбол в исполнении Кройффа, найти матчи с его участием в архиве и наслаждаться ими. Это был уникальный мастер, футбольный академик.

    Он был лицом не только голландского футбола, но и всего мирового. Его обожают не только болельщики «Аякса» и «Барселоны», но и все те, кто любят эту игру. Кройфф был мастером с большой буквы. Сумасшедший был игрок, сумасшедший», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    25.03.2016 12:21
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