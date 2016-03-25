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    «Барселона» нацелилась на Озила

    «Барселоне» интересен полузащитник «Арсенала» Месут Озил. Как сообщает источник, каталонцы могут столкнуться с рядом проблем в случае перехода немецкого футболиста.

    Дело в том, что при продаже Озила в «Арсенал» «Реал» установил некоторые ограничения, согласно которым у «сливочных» есть преимущественное право на покупку игрока в течение 48 часов с момента его выставления на трансфер.

    Помимо этого, если сумма трансфера превысит 50 миллионов евро, то 33 процента от нее пойдет «Реалу».

    Источник: AS

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    25.03.2016 10:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +22

      DIMON425 25 марта 2016, 20:55

      РОЙС ТОЖЕ НЕ ПЕРЕЙДЕТ

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 25 марта 2016, 11:18

      Если перейдет в Барсу, то болельщики сливочных устроят ему абструкцию.

      1
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      Рейтинг: +244

      Grelas > Grelas 25 марта 2016, 11:19

      Опечатка: обструкцию.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 25 марта 2016, 11:01

      Да полузащитников у каталонцев хоть соли, куда им еще один. К тому же в больших матчах рыбий спит. да и конкуренцию не выдержит. А в арсенале он лидер

      0
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      Рейтинг: +29

      The ReD LiVeRpooL > LogvinovSerj13 25 марта 2016, 17:31

      Он посадил бы их на скемейку

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > LogvinovSerj13 29 марта 2016, 15:01

      Но уровня Озила там нет (если не считать Иньесту, конечно).

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