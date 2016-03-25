«Барселона» нацелилась на Озила

«Барселоне» интересен полузащитник «Арсенала» Месут Озил. Как сообщает источник, каталонцы могут столкнуться с рядом проблем в случае перехода немецкого футболиста.

Дело в том, что при продаже Озила в «Арсенал» «Реал» установил некоторые ограничения, согласно которым у «сливочных» есть преимущественное право на покупку игрока в течение 48 часов с момента его выставления на трансфер.

Помимо этого, если сумма трансфера превысит 50 миллионов евро, то 33 процента от нее пойдет «Реалу».