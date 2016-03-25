Ромарио: «Я навсегда запомню уроки Кройффа»

Бывший нападающий «Барселоны» Ромарио выразил сожаление в связи с кончиной бывшего наставника каталонского клуба Йохана Кройффа.

«Я был привилегированным человеком, работая под его руководством. Несомненно, он был моим лучшим тренером. Я навсегда запомню его уроки. Я обычно говорю, что в качестве футболиста всегда ставил себе вызовы и старался побеждать. Он был способен заново оценивать каждого игрока и получать от него лучшее.

Кройфф всегда стремился добиваться лучших результатов для своей команды. Мне было нелегко находиться вдали от дома; я был единственным игроком «Барселоны», который не был европейцем. А Кройфф предоставлял мне больше времени для того, чтобы находиться с семьей», — сказал бразилец.

Как сообщалось ранее, Йохан Кройфф скончался 24 марта.