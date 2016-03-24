Черданцев: «Российский чемпионат не так плох, такой плотности в таблице нет ни в одной другой лиге»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился своим мнением об уровне российской Премьер-лиги.

«Российский чемпионат не так плох. Антураж, да, чудовищный в большинстве случаев, но в целом играют у нас неплохо, и турнир интересный, по крайне мере такой плотности в таблице нет ни в одном другом чемпионате.

А скучные матчи есть в любой стране, правда при полном стадионе как в Англии некачественный футбол не так режет глаза», – отметил Черданцев.

Отметим, что московский ЦСКА, занимающий первое место в турнирной таблице российского чемпионата, и идущий на седьмой строчке «Краснодар» разделяет лишь девять очков.