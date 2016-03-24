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    «Барселона»: «Покойся с миром, Йохан»

    «Барселона» выразила соболезнования в связи со уходом из жизни легендарного голландского футболиста и тренера Йохана Кройффа.

    «Мы всегда будем любить тебя, Йохан. Покойся с миром», — говорится в сообщении испанского клуба.

    Кройфф выступал за «Барселону» с 1973 по 1978 годы и выиграл с клубом чемпионат и Кубок Испании. После завершения карьеры игрока Кройф стал главным тренером каталонского клуба и работал в этой должности с 1988 по 1996 годы. Под его руководством клуб четырежды становился чемпионом Испании, завоевал Кубок Испании, три раза был обладателем Суперкубка Испании, по разу побеждал в Кубке чемпионов и Суперкубке УЕФА.

    Источник: ФК «Барселона»

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    24.03.2016 18:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 марта 2016, 19:52

      лучшие почему то всегда уходят рано земля пухом мастер

      3
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 24 марта 2016, 19:15

      Грустно.

      1
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      ...
      Рейтинг: +358

      Финт > Alek7183 24 марта 2016, 22:38

      Да грёбанный РАК нации тратят деньги на борьбу с друг с другом,оружие и т.д. РАК блять прости за мат, болезнь которая уже век изучена ,но победить не можем .

      1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Финт 27 марта 2016, 20:44

      Ваша правда, он пользовался передовой медициной, а в итоге...

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