Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп считает Германию фаворитом Евро-2016

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что сборная Германии является фаворитом чемпионата Европы во Франции.

    «Мне не важно, кто выиграет в товарищеском матче между Германией и Италией. Главное для меня, чтобы игроки «Ливерпуля» вернулись в команду без травм. Если бы это был матч чемпионата Европы, то можно было бы рассуждать о результате. Я считаю, что Германия является фаворитом чемпионата Европы», – сказал Клопп.

    Напомним, что в финальном турнире Евро-2016 Германия сыграет в одной группе с Польшей, Украиной и Северной Ирландией.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.03.2016 18:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11