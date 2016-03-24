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    Платини: «Кройфф был лучшим футболистом всех времен»

    Известный в прошлом французский футболист Мишель Платини считает Йохана Кройффа лучшим игроком в истории футбола. Напомним, что легендарный голландец скончался в четверг, 24 марта, на 69-м году жизни.

    «Я потерял друга, мир потерял великого человека. Я восхищался им, он был лучшим футболистом всех времен», — сказал Платини в интервью AFP.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2016 17:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 марта 2016, 20:05

      Когда он играл я болел за оранжевых Та команда 1974г была легендарной такой сборной команды никогда раньше не было и врядли когда будет будет Команда -звезда а бриллиантом в ней был Круифф

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 марта 2016, 18:17

      Он точно был любимцем всех. И одним из самых лучших!

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      Рейтинг: +6089

      subbotaspartak 24 марта 2016, 17:57

      В наше время его называли Круифф...

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