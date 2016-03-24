Платини: «Кройфф был лучшим футболистом всех времен»

Известный в прошлом французский футболист Мишель Платини считает Йохана Кройффа лучшим игроком в истории футбола. Напомним, что легендарный голландец скончался в четверг, 24 марта, на 69-м году жизни.

«Я потерял друга, мир потерял великого человека. Я восхищался им, он был лучшим футболистом всех времен», — сказал Платини в интервью AFP.