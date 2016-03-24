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    Усманов: «Арсеналу» нужно сохранить Венгера»

    Акционер «Арсенала» российский бизнесмен Алишер Усманов считает, что клуб должен сохранить главного тренера Арсена Венгера. Кроме того бизнесмен заявил, что увеличил свою долю акцией в клубе.

    «Да, я довел свой пакет до 30% став вторым акционером клуба. Результаты «Арсенала» стабильны – он всегда в лидерах английской премьер-лиги. Это большой и стабильны бизнес– проект, я им доволен. В каждом виде спорта есть взлеты и падения, и клубу надо обязательно сохранить его главный символ и актив – Арсена Венгера.

    На протяжении многих лет неудачи преследуют «Арсенал», который никак не может стать чемпионом, что привело к недовольству тренером. Я считаю, что Арсен Венгер – это великий тренер, и мы должны дать возможность ему сохранить преемственность и оставить свое наследство, когда он сочтет это нужным. Это очень важно для футбольного клуба, чтобы сохранялись принципы, которые заложены теми, кто создавал его победы. Арсен Венгер нужен «Арсеналу», – сказал Усманов.

    Ранее Венгер заявлял, что может покинуть клуб из-за недоверия болельщиков, которые требуют его отставки.

    Источник: ТАСС

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    24.03.2016 17:51
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