Колосков: «Кройфф входит в четверку величайших футболистов мира»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил свои соболезнования семье ушедшего из жизни знаменитого футболиста и тренера Йохана Кройффа.

«Прежде всего, выражаю свои соболезнования семье и близким Йохана. Это яркий представитель тотального футбола. Не будь Кройффа, вряд ли Михельс сумел бы претворить свой план в жизнь. Легендарная личность. Думаю, он входит в четверку величайших футболистов мира. Пеле, Марадона, Беккенбауэр, Кройфф. Вот, пожалуй, и все. Месси – это уже другое поколение. Они определяли уровень развития футбола и заглядывали в будущее. Однажды мне удалось сыграть против Кройффа. На чемпионате Европы-1992 перед матчем нашей сборной с командой Голландии состоялась товарищеская встреча между ветеранами футбола и чиновниками», – сказал Колосков.