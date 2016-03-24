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    Карпин приготовил пиццу вместе с футболистами армавирского «Торпедо»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин, тренер-аналитик Алонсо Салинас Гиллермо, а также футболисты Сергей Мирошниченко, Роман Войдель, Роман Григорян и Василий Павлов в ресторане «Старый Город» провели мастер-класс по приготовлению пиццы, сообщает официальный сайт клуба.

    Под руководством шеф-повара каждый член команды приготовил свою пиццу – с беконом, грибами, сыром, а затем угостил ею всех пришедших на это мероприятие. После дегустации продукта состоялась фото и автограф-сессия со всеми участниками мастер-класса.

    «Сегодня мы готовили пиццу для наших болельщиков. Лично для меня, в мои 47 лет, кулинария и приготовление пищи – это конечно что-то неординарное и необычное. Кулинарный мастер-класс прошел отлично, все футболисты справились, думаю, что кто-то из них перепутал профессию», – сказал Карпин.

    «Мне всегда приятно встречаться с болельщиками на наших клубных мероприятиях. Сегодня я научился готовить пиццу как профессиональный шеф-повар. Это ответственное занятие, ведь готовили мы не для себя, а для всех любителей футбола, которые пришли в “Старый город”. Кроме пиццы с ребятами еще приготовили легкую закуску – брускеты. Признаюсь, что сам я пиццу собственного приготовления попробовал, успел урвать кусочек. Считаю, что вышло очень вкусно! Но лучшие эксперты нашего кулинарного подвига – это наши болельщики, а сегодня они благодарили не только за голы и хорошую игру, но и за вкусную пиццу. Так что я думаю, что все получилось!», – добавил Павлов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2016 16:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 27 марта 2016, 23:19

      ФК ТЫ ТУПОЕ ХАМЛО!!! Не уважаешь людей - не уважаешь себя!! ПРО СПАРТАК ТЫ НИ ХЕРА НЕ ЗНАЕШЬ! У нас не по 40-60 лямов платить за отстойных футболеров. А серебро Валера брал с тем что у него было! а БОМЖИ они и в АФРИКЕ НА ПАЛЬМАХ БОМЖИ!

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 24 марта 2016, 18:28

      Ну, теперь может всё-таки более удачно подберёт себе профессию.

      Хотя если он печёт так же, как тренирует - то покупатели слягут с несварением и счастье, если доживут до "скорой".
      Вот же лузер, Карпин этот.

      -3
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > ФК Зенит всея Руси 24 марта 2016, 20:44


      Ты пи"д"ерский удод, твоих голубых инострнные гомики тренируют за большие деньги , а Карпин приличный российский тренер и работает так на сколько ему позволяют! Если ты малолетка, то еще простительно!

      2
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > franck_ribery 24 марта 2016, 22:47

      Иди и отдайся ему. Хамло спартаковское.

      Карпин неудачник, он облажался в Спартаке, пять лет обещая золото и всех надурив - а вы и сглотнули. Кинул Федуна на 250 миллионов евро, что Федун ему публично и предъявил. От в Мальорке должен был выводить клуб в высшую лигу, но терпел поражения пока не выгнали. Он в Армавире идёт последним в ФНЛ. Так целуйтесь с вашим кудрявым женоподобным неумехой.

      -2
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      Рейтинг: +78

      Federalll > ФК Зенит всея Руси 28 марта 2016, 02:05

      Медицину нашу и хвалят и ругают, но гастроскопию пока еще врачи в состоянии сделать, она сразу всю желчь покажет... курс лечения пропишут

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