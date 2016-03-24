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    Берлускони: «Михайлович останется лишь в случае победы в Кубке Италии»

    Владелец «Милана» Сильвио Берлускони рассказал, при каких условиях тренер команды Синиша Михайлович сможет сохранить свою должность.

    «Я никогда не отзывался негативно о Михайловиче. Это просто газеты, они копируют чужую информацию, распространяют ее.

    Я просто сказал, что мне не нравится игра «Милана». Но я не знаю, кто тут больше виноват — Михайлович или клуб, который не может подписать нужных игроков. Тут дело не только в Михайловиче.

    Думаю, если мы обыграем «Ювентус» в финале Кубка Италии, то Михайлович будет заслуживать того, чтобы сохранить свой пост», — сказал Берлускони.

    Напомним, что финальный матч Кубка Италии пройдет 21 мая в Риме.

    Источник: Football Italia

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    24.03.2016 15:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70

      Aliencas 24 марта 2016, 18:52

      Я вообще не понимаю, как можно было нанять синишу...

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