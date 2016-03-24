Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ярошик: «Жаль, что российские игроки предпочитают комфортную жизнь в России»

    Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик посетовал на то, что российские игроки не любят играть за рубежом.

    «Мне очень жаль, что лучшие русские футболисты не хотят играть в Европе. Они не хотят привыкать к другой жизни и другой стране. Предпочитают играть в Москве или Питере и получать такие деньги. Они герои России и прекрасно живут. Деньги для меня очень важны, но у меня была мотивация попробовать хоть один раз поиграть в Англии, в Испании. В детстве я мечтал играть всю карьеру за «Спарту», но когда у меня был шанс сделать шаг вперед, я его сделал.

    Но вот эти молодые ребята – им это пойдет на пользу. Они попробуют жить без родителей, без помощи, учить другой язык, жить в другой стране, ориентироваться не только на поле, но и в жизни, и впоследствии им это поможет. Им может понравиться играть в Европе. Они хотя бы один год провели в стране, которая походит на Россию даже языком. Футбол в Чехии для молодых игроков – хороший уровень», – сказал Ярошик.

    Источник: Eurosport.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.03.2016 11:52
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 марта 2016, 22:57

      На хрена нашим эта гнилая Европа?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa 24 марта 2016, 19:18

      дебильная фраза типа у нас надо только в грязи жить и в обшаге

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 24 марта 2016, 13:22

      Пора уже привыкать что Европа это дно.

      Некоторые уже это сообразили - до большинства пока что Европа это рай земной, но и у них мозги потихоньку-помаленьку прочищаются.

      Например, в хоккее уже ничто европейское не сравнится по силе с российским чемпионатом. Все, кто не разыгрывают Кубок Гагарина - находятся безусловно на обочине хоккея.

      Тенденции понятны, разве что скорость не одинаковая.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +527

      трениришко > ФК Зенит всея Руси 24 марта 2016, 15:20

      Замри паскудная Европа
      И не «качай» свои права!
      Ты у РОССИИ — просто жопа,
      А думаешь, что голова.


      Тебе всегда, такой вальяжной,
      Усмешечка кривила рот…
      Но разве сволочи продажной
      Известен истины полет???


      Измазав рыло в шоколаде,
      Руля шикарный Мерседес —
      Не знаешь ты: к какой «награде»
      Тебя подталкивает бес!


      Итак, рули пока рулится —
      Пока в России смута прет…
      Но знай: беда уже стучится!
      Твой час последний глухо бьет…

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ФК Зенит всея Руси 24 марта 2016, 16:14

      Ты сам то веришь в чушь , которую пишешь? Или просто патриот?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > андрей андреев 24 марта 2016, 18:17

      Ты не принимай так близко к сердцу. Я понимаю, что такое, как ты, быдло не верит вообще ни во что, и поэтому таких как ты убеждать не собираюсь. Живи в своём закуточке-гадюшнике, да побыстрее. А то вали куда подальше, авсоь тебе там мёдом намазано.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ФК Зенит всея Руси 24 марта 2016, 19:45

      Как можно жить в закуточке побыстрее?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > андрей андреев 24 марта 2016, 22:49

      Не важно.

      Если я расшифрую - ты очень оскорбишься. Так что лучше не понимай.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 марта 2016, 11:59

      У нас все в бабло упирается,больше ничего для наших игроков не важно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11