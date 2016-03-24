Ярошик: «Жаль, что российские игроки предпочитают комфортную жизнь в России»

На хрена нашим эта гнилая Европа?
Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик посетовал на то, что российские игроки не любят играть за рубежом.
«Мне очень жаль, что лучшие русские футболисты не хотят играть в Европе. Они не хотят привыкать к другой жизни и другой стране. Предпочитают играть в Москве или Питере и получать такие деньги. Они герои России и прекрасно живут. Деньги для меня очень важны, но у меня была мотивация попробовать хоть один раз поиграть в Англии, в Испании. В детстве я мечтал играть всю карьеру за «Спарту», но когда у меня был шанс сделать шаг вперед, я его сделал.
Но вот эти молодые ребята – им это пойдет на пользу. Они попробуют жить без родителей, без помощи, учить другой язык, жить в другой стране, ориентироваться не только на поле, но и в жизни, и впоследствии им это поможет. Им может понравиться играть в Европе. Они хотя бы один год провели в стране, которая походит на Россию даже языком. Футбол в Чехии для молодых игроков – хороший уровень», – сказал Ярошик.