Вацке отказался комментировать возможный трансфер Гетце

Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке отказался комментировать слухи о возможном возвращении в клуб полузащитника «Баварии» Марио Гетце.

«Типичные разговоры во время пауз на сборные. Тут комментировать нечего. Я себя вовлекать в спекуляции не хочу», – сказал Вацке.

Напомним, что ранее поступила информация о том, что «Боруссия» уже провела переговоры с «Баварией» относительно трансфера. Более того, за полузащитника поборются «Арсенал» и «Ливерпуль».