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    Вацке отказался комментировать возможный трансфер Гетце

    Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке отказался комментировать слухи о возможном возвращении в клуб полузащитника «Баварии» Марио Гетце.

    «Типичные разговоры во время пауз на сборные. Тут комментировать нечего. Я себя вовлекать в спекуляции не хочу», – сказал Вацке.

    Напомним, что ранее поступила информация о том, что «Боруссия» уже провела переговоры с «Баварией» относительно трансфера. Более того, за полузащитника поборются «Арсенал» и «Ливерпуль».

    Источник: TZ

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    24.03.2016 10:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 марта 2016, 12:00

      Неплохо было бы вернуть,неизвестно будет ли при Карло он играть

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