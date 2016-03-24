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    Кержаков: «Не чувствую себя старше остальных»

    Нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал о своих товарищах по национальной команде.

    – У нас четыре нападающих – Кокорин, Смолов, Дзюба и вы. Примерно понимаете, кто первый, кто второй?

    – Это решат тренеры. Конкуренция в сборной была всегда. Хорошо, что она есть и сейчас. Мне очень комфортно с ребятами, отлично себя чувствую. Артем забивает, и это здорово. Вполне возможно, 26-го числа, если сыграет, оформит сотню голов в профессиональной карьере, буду за него очень рад.

    Дай бог, чтобы и Федя с Сашей как можно скорее достигли этой красивой, запоминающейся на всю жизнь цифры. От прогресса каждого из нас выигрывают все. Никогда не завидую, если кто-то играет, а я сижу на скамейке. Мы ведь выступаем за свою страну. И любой гол – он для нее.

    – Было бы странно, если бы вы со своими двумя сотнями голов кому-то завидовали.

    – Не важно, сколько тебе лет и сколько ты забил. Мы все растем, все развиваемся. Я вот не чувствую себя намного старше ребят.

    – И все же отличия между вами есть.

    – Ну, ростом я точно отличаюсь! Пониже остальных. Что касается качеств… Ну, Артем это типичный центрфорвард. Может придержать мяч, здорово играет наверху. Федя и Саша – они больше похожи друг на друга, молодые, быстрые футболисты. А я… трудно про себя говорить! Пусть другие расскажут.

    – Дзюба, например. Вы с ним столько не виделись – наверное, шуток друг про друга накопилось!

    – Пока раскочегариваемся. Времени, даст бог, будет много! Да и вообще атмосфера в сборной хорошая. Главный тренер шутит с игроками. Немного непривычно даже. Давно такого не наблюдал. Это здорово. Разряжает обстановку и снимает напряжение, которое иногда возникает, когда находишься в коллективе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.03.2016 09:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 24 марта 2016, 11:22

      Удачи!

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