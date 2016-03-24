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    Будянский: «Занимаюсь экспортом сельхозпродукции в Европу»

    Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной России Виктор Будянский рассказал о своей жизни.

    – Живу в Старом Осколе. Работа, семья, дети. Можно сказать, вернулся к истокам. Туда, где провел детство и начинал играть в футбол.

    – Сейчас в футбол играете?

    – Когда позволяет здоровье. Все-таки у меня большие проблемы с голеностопом были. После «Химок» вернулся в Италию – в «Удинезе» – и на тренировке в жестком стыке получил травму. Полтора года лечился, перенес три операции. Но никак не мог восстановиться.

    Диагноз непонятный был – что-то с костью было не так. В итоге решил закончить. После возвращения в Россию выступал в местной любительской лиге, а теперь просто с друзьями иногда поигрываю.

    – Как с итальянским, не забыли?

    – Нет. У меня вид деятельности связан с Европой сейчас, поэтому практика есть. Общаюсь на итальянском постоянно.

    – А чем занимаетесь?

    – Растениеводством. И экспортом сельхозпродукции в Европу. Дела идут нормально, развиваемся.

    – Не скучаете по футбольной жизни?

    – Сейчас, кажется, что это было так давно. Многое забылось, перестроился на другую жизнь: семья, работа. Рано или поздно все заканчивают. У меня получилось чуть раньше, но ничего.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.03.2016 08:50
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