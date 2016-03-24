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    Бельерин: «Венгер не заслужил критики»

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин считает, что фанаты зря критикуют наставника команды Арсена Венгера.

    «Венгер не заслуживает критики. Мало кто добился стольких успехов и пробыл в клубе так долго. С ним «Арсенал» всегда на уровне, всегда сражается в Европе и добывает трофеи.

    В последние годы клуб немного сдал, но это не отменяет того факта, что он развил множество футболистов – и меня в том числе. Он нашел меня в Барселоне и дал мне возможность выступать в АПЛ. Он позволил мне получить этот шанс. Мало кто так поступал. Венгер заслуживает уважения за свой вклад в успехи «Арсенала», – считает Бельерин.

    В этом сезоне в активе игрока 28 игр и четыре голевые передачи.

    Источник: Daily Star

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    24.03.2016 08:21
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 24 марта 2016, 10:15

      Продолжу: Тьери Анри)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      aleksandrkas 24 марта 2016, 09:28

      Пожалуй соглашусь. Венгер-неплохой педагог. Другой вопрос, что зачастую его заслуги умаляют. Давайте вспомним 10 открытых звезд Арсеном за последнее 10 летие? Начну:
      1-Сеск Фабрегас

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      Wiskey > aleksandrkas 24 марта 2016, 17:16

      2 Уолкот

      1
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