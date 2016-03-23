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    Пике: «Теперь «Барселона» может выигрывать матчи и без тотального контроля мяча»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о том, как атакующее трио МессиНеймарСуарес изменило игру команды.

    «Сейчас у нас есть больше возможностей. Мы все еще хотим контролировать мяч и темп игры. Думаю, мы всегда создаем много голевых моментов.

    Но теперь у нас есть вариант, при котором мы можем действовать глубже в обороне и играть на контр-атаках. Гол в ворота «Арсенала» на «Эмирэйтс» является ярким примером этого. Думаю, для нас это что-то новое, чего не было раньше.

    Раньше нам было сложнее защищаться, мы испытывали дискомфорт при игре в обороне. Сейчас мы лучше ощущаем себя в этой роли, потому что знаем, что у нас есть три очень быстрых игрока впереди, которые смогут извлечь преимущество из любой контр-атаки. Теперь мы знаем, что и с мячом, и без мяча у нас есть возможность выигрывать матчи», – отметил Пике.

    Источник: Goal.com

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    23.03.2016 18:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 20:07

      Пике: «Теперь «Барселона» может выигрывать матчи и без тотального контроля мяча»

      На такой ноте завершилась презентация новичка команды... Федора Емельяненко ;)

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