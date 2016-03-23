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    Флаг «Крыльев Советов» отправится в космос

    Сегодня базу самарских «Крыльев Советов» посетил российский космонавт Олег Кононенко, трижды побывавший в космическом пространстве и официально ставший послом на Чемпионате Мира по футболу 2018 года от Самары. В ходе визита Кононенко получил клубные сувениры, принял участие в товарищеском матче между работниками ЦСКБ «Прогресс», где сам работал долгие годы, и командой из ветеранов и сотрудников «Крыльев», а также пообещал отправить флаг самарского клуба в космос.

    «В начале своего визита космонавт получил из рук капитана нашей команды Ивана Таранова и воспитанника самарского футбола Сергея Божина сувенирный мяч с автографами всех футболистов «Крыльев», а от заслуженного ветерана клуба Валерьяна Панфилова – футболку со своей фамилией и номером 2018.

    В конце визита Олег Кононенко посетил тренировку основной команды, после которой космонавт побеседовал с тренерским штабом и игроками, а также сделал общее фото. По окончании беседы Кононенко пообещал, что сделает все возможное, чтобы флаг «Крыльев Советов» побывал в космосе. Сам же космонавт готовится к своему четвертому полету в космос в 2018-м году после окончания Чемпионата Мира по футболу в России», – говорится в сообщении на официальном сайте «Крыльев».

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    23.03.2016 17:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +78

      Federalll 24 марта 2016, 00:04

      Кому же еще лететь, как не крылышкам :)

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