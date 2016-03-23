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    Зинченко был исключен из молодежной сборной Украины из-за принадлежности к РФПЛ

    Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко покинул расположение сборной и не смог принять участие в матче против молодежной сборной Англии (0:2) 22 марта из-за напряженных отношений между Украиной и Россией. Как сообщает источник, 19-летний полузащитник после своего прибытия в Киев на игру сборной был без объяснения причин отправлен обратно в расположение клуба.

    Отмечается, что и другие украинские футболисты, выступающие в РФПЛ, не получили возможность сыграть в ближайших товарищеских матчах своей национальной команды с Кипром (24 марта) и Уэльсом (28 марта). Речь идет о нападающем «Кубани» Евгении Селезневе и защитниках Андрее Пилявском («Рубин») и Богдане Бутко («Амкар»).

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.03.2016 13:22
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 марта 2016, 19:17

      Надо гражданство рф им дать. И пусть играют... Негры,латинос,хохлы-все пусть играют... А русские постоят в сторонке и посмотрят на че и чм...

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 23 марта 2016, 17:55

      Это их проблемы

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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 17:04

      Это уже просто позор и стыд... Агония от бессилия

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 23 марта 2016, 17:04

      Зря ты, Олексаша Зинченко, за Украину заигрался - они же тебя теперь всю жизнь травить будут, что за москалей играл! Давай теперь пиши в ФИФА, что тебя притесняют по национальному признаку, может, дадут шанс перезаиграть!

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Майор Дзагоев 23 марта 2016, 19:17

      Думаю, у нас подсуетятся в РФС, парня подцепят. :D

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > FCBarcelona1713 23 марта 2016, 21:24

      Ваши слова да Мутко в уши!

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Майор Дзагоев 24 марта 2016, 10:12

      Нам такой игрок не помешал бы. Хороший парень.

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      Рейтинг: +527

      трениришко 23 марта 2016, 16:02

      хохол - лох ох

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      Рейтинг: +352

      mauxa 23 марта 2016, 15:31

      Ему и Селезневу надо гражданство дать..

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      Рейтинг: +101

      thorgrimm 23 марта 2016, 15:21

      Обратится в ФИФА и забрать к нам))))

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      Рейтинг: +377

      bringing 23 марта 2016, 15:06

      Хоть бы уже пацанам давали играть в футбол и развиваться в сборных. Со своей политикой курили бы в своих креслах и не лезли в футбол.....

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      Рейтинг: +244

      Grelas 23 марта 2016, 15:03

      А кто это тут минусует?) Хохлы тоже сидят на этом сайте?)

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      Рейтинг: +244

      Grelas > Степашкин Вова 23 марта 2016, 18:43

      Соглашусь с вами на счет гражданства, главное чтобы у Александра появилось такое желание.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Grelas 24 марта 2016, 10:13

      Я думаю после этих событий оно у него появится)))

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      Рейтинг: +244

      Grelas 23 марта 2016, 13:55

      Маразм крепчал...

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