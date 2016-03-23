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    Football Leaks: «Манчестер Сити» заплатил за Агуэро 40 миллионов

    Форвард Серхио Агуэро обошелся «Манчестер Сити» 40 миллионов евро, информирует Football Leaks. Напомним, что за «горожан» аргентинец играет с 2011 года, а до этого он выступал за «Атлетико».

    Сумма самого трансфера составила 36 миллионов евро, которые перечислялись испанскому клубу тремя траншами: 12 миллионов евро 29 июля 2011 года, еще 12 миллионов евро – 1 июля 2012 года и еще 12 миллионов евро – 1 июля 2013 года. Кроме того, в качестве бонусов «Атлетико» получил около 4 миллионов евро.

    На счету Агуэрро 143 матча за «Манчестер Сити», в которых он забил 94 гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2016 11:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 23 марта 2016, 18:06

      Оправдал когда уже эти деньги.

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