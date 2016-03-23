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    Мини-футбол. Батырев: «Неожиданным оказался стартовый навал»

    Первую игру плей-офф квалификации Чемпионата мира-2016 против Белоруссии (4:1) нападающий сборной России Андрей Батырев оценил положительно, но посетовал, что не смог показать всего, на что способен.

    – Андрей, ваша фамилия в последнее время, наверно, самая обсуждаемая, когда речь идет о составе сборной. Как ощущаете это на себе, когда приходится оправдывать ожидания не только тренерского штаба и партнеров, но и многочисленных болельщиков?

    – Да, я тоже по мере возможности читаю комментарии и интервью. Что могу сказать… Вряд ли это как-то сказывается на моем волнении, но желание показать всем, на что я действительно способен, конечно, становится еще больше. Действительно хочется, чтобы все сложилось, и чтобы я сыграл, как могу. Надеюсь, меня вызовут на ответный матч с Белоруссией в Тюмени, и там появится еще один шанс.

    – Судя по всему, не всем вы остались довольны после первой игры?

    – Да, не всем. Хотя и игрового времени у меня было не так много.

    – Первое действие после того, как вы вышли на замену во втором тайме, оказалось не очень удачным. Неужели с вашим уже немаленьким опытом волновались?

    – Это когда я отправил мяч в аут? Ну да, боязнь ошибиться присутствовала. Но в той ситуации лучше было отправить в аут, чем рисковать у своих ворот. Мы разговаривали с Сергеем Леонидовичем Скоровичем, он просил избежать ошибок на своей половине, а впереди я могу действовать как обычно.

    – У «Тюмени» был предельно загруженный календарь, который включил и полуфинал Кубка России, и весь турнир Кубка Еременко. Как вообще себя чувствуете после многочисленных перелетов и игр?

    – Сейчас нормально, хотя периодами действительно накапливается усталость. Сказывается и календарь, и спаренные матчи Суперлиги, и то, что лавка у нас в клубе не такая длинная.

    – Если говорить о матче с Белоруссией – соперник чем-то удивил?

    – Не скажу, что сильно удивил – мы достаточно подробно их разобрали. Неожиданным оказался стартовый навал – пожалуй, все. Крепкая команда, которая заслуженно дошла до этой стадии, но свое она берет, в первую очередь, за счет старания и отдачи.

    – В теории – если вы попадете в состав на ответный матч в Тюмени, то выступление в составе сборной будет для вас новым опытом?

    – Пожалуй, да. Я уже играл в родном городе за сборную в товарищеском матче против Ирана, но опять же, провел мало времени на площадке. Надеюсь, что в этот раз будет по-другому.

    – Да и к тому же вокруг все знакомо, это может вам помочь.

    – Да, это существенный фактор. Родная площадка, родные трибуны.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2016 12:00
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