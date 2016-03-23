Мини-футбол. Скорович: «Не все сегодня получилось»

После победы над Белоруссией со счетом 4:1 в первом матче плей-офф квалификации ЧМ-16 на вопросы журналистов ответил старший тренер сборной России Сергей Скорович.

– Мы тщательно готовились к этой игре, понимали, что Белоруссия обладает набором сильных качеств. Наши ожидания оправдались, не все так просто сложилось в этом матче. Соперник приложил максимум усилий, и у наших ворот было неспокойно, где-то выручали вратари. Счет 4:1 неплохой, но это всего лишь первая игра, впереди ответный поединок, после которого и можно будет подводить итоги.

Могу сказать, что не все у нашей команды сегодня получалось, но в целом надеюсь, что матч получился интересным для зрителей, которых сегодня был полный зал. Игра транслировалась по российскому и белорусскому телевидению, было много звонков в Москве, наши журналисты приехали в Минск – такое внимание накладывает на нас дополнительную ответственность.

Хочу также сказать, что нас связывают давние и тесные отношения с коллегами из Белоруссии. В этом отношении мы даже обрадовались после жеребьевки, что получится посетить в Минск. С удовольствием разделил бы эту единственную путевку на Чемпионат мира пополам, но, увы, это невозможно.

– Показалось, что ваша команда действует по счету и в любой момент, если понадобится, сможет добавить.

– У меня тоже сложилось ощущение, что иногда мы словно останавливались. Приходилось вносить коррективы в эту ситуацию и направлять в нужное русло. Мне, как главному тренеру, хочется видеть цельную игру команды, без пауз. В конце концов, именно такого ритма от нас ждут, да и мы сами его ждем. Мне не понравилось, что некоторых людей иногда приходилось заставлять. Нужно понимать, что это мини-футбол, и любая пауза может повернуться против тебя – тот же гол Александра Черника. А если бы потом последовал еще один? Игра могла пойти совсем по-другому. Хотя нельзя и не сказать про соперника, который сегодня во многих компонентах не позволял нам действовать так, как хотелось бы.

– Замена Сергея Слемзина на Ивана Поддубного в перерывы была плановой?

– Нет, в перерыве мы не планировали проводить эту рокировку, но сказалась желтая карточка, которую получил Сергей в первом тайме. Эта замена, если и должна была состояться, то несколько позже.