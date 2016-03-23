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    Тренер «Крыльев Советов»: «Я мог погибнуть в аэропорту Брюсселя»

    Тренер «Крыльев Советов» по физподготовке бельгиец Барт Кауберх рассказал о том, что он мог погибнуть во время теракта в Бельгии.

    «В данный момент меня одолевают двоякие чувства. С одной стороны, я счастлив, что остался жив, цел и невредим, потому что именно во вторник должен был вылететь в Москву из аэропорта в Брюсселе, и эта трагедия могла произойти со мной. Сейчас аэропорт, разумеется, закрыт, и я вылечу только в среду из другого города.

    С другой стороны, я в шоке от случившегося и скорблю вместе со всеми своими соотечественниками. В данный момент у нас вокруг много полицейских, люди в панике, но чувствуют поддержку других стран и, конечно же, России, которая сама несколько дней назад испытала подобный шок, когда в Ростове-на-Дону разбился пассажирский авиалайнер», – сказал Кауберх.

    Источник: Известия

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    23.03.2016 09:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 23 марта 2016, 15:37

      Скорбим все вместе.Такие трагедии должны у любого нормального человека вызывать сострадание.Ужасно все это.

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