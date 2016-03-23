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    Маскерано: «Секрет Энрике в позиционной игре»

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано рассказал о сильных сторонах главного тренера команды Луиса Энрике.

    «Секрет Луиса Энрике в позиционной игре и действиях всей команды. Речь идет не только о мастерстве футболистов. Они дают плюс каждой команде, но для того, чтобы она была успешна, необходимы командные действия. Нужно действовать как единый блок. Есть много команд с очень сильными игроками, но они не успешны, поскольку их тактика оставляет желать лучшего. «Барселона» потратила многие годы, чтобы воплощать эту идею в жизнь. Когда-то все это началось, необходимо начало проекта», — цитирует Маскерано TyC Sports.

    Напомним, что Луис Энрике возглавил каталонский клуб перед стартом предыдущего сезона. За это время он сумел выиграть чемпионат Испании, Кубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2016 07:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      jungler 23 марта 2016, 23:48

      Из Маски выйдет отличный тренер. Надеюсь после завершения карьеры футболиста увидеть его у руля какой-нибудь топовой команды. Ну, например, Барсы... :)

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