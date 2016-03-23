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    Браво: «Люди могут испытывать страх перед Месси, но нам все равно»

    Голкипер «Барселоны» и сборной Чили Клаудио Браво расхвалил своего партнера по каталонской команде Лионеля Месси. По словам стража ворот, футболист сборной Аргентины всегда играет хорошо. Такие слова чилиец адресовал аргентинцу перед очной встречей чилийской и аргентинской сборных в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Напомним, что матч состоится 25 марта на поле чилийцев.

    «Месси всегда переживает удачную полосу. Очень приятно иметь возможность участвовать в таких матчах. Люди могут испытывать страх перед Месси и Ди Марией, однако нам все равно, с кем придется играть», — сказал игрок каталонской команды.

    Источник: Mundodeportivo

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    23.03.2016 07:35
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