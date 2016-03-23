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    «Манчестер Юнайтед» вышел на связь с представителями Обамеянга

    «Манчестер Юнайтед» по-прежнему намерен купить нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Как утверждает источник, «красные дьяволы» уже начали переговоры с представителями габонского футболиста.

    Сообщается, что за лидера атак «Боруссии» англичанам придется заплатить около 60 миллионов фунтов стерлингов.

    В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Обамеянг сыграл 25 матчей, в которых забил 22 гола и сделал пять результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    23.03.2016 06:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 23 марта 2016, 11:54

      Не хочу, чтобы он уходил из Боруссии. Сломает же карьеру себе. Люблю и Юнайтед и Дортмунтцев, но я против этого перехода. Хотя кому до этого дело))

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      Рейтинг: +536

      dolf666 23 марта 2016, 10:24

      отличный форвард. да и вообще МЮ давно пора омолаживать весь состав, при всём уважении к Кэррику, Руни, Швайнштайгеру, Янгу.

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      Рейтинг: +117

      Marchen 23 марта 2016, 08:49

      меня он не впечатляет

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      Рейтинг: +12

      yatsik > Marchen 23 марта 2016, 08:52

      Тогда не берем :)

      0
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      ...
      Рейтинг: +117

      Marchen > yatsik 24 марта 2016, 08:54

      )))

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