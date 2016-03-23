«Манчестер Юнайтед» вышел на связь с представителями Обамеянга

Не хочу, чтобы он уходил из Боруссии. Сломает же карьеру себе. Люблю и Юнайтед и Дортмунтцев, но я против этого перехода. Хотя кому до этого дело))
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему намерен купить нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Как утверждает источник, «красные дьяволы» уже начали переговоры с представителями габонского футболиста.
Сообщается, что за лидера атак «Боруссии» англичанам придется заплатить около 60 миллионов фунтов стерлингов.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Обамеянг сыграл 25 матчей, в которых забил 22 гола и сделал пять результативных передач.