«Манчестер Юнайтед» вышел на связь с представителями Обамеянга

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему намерен купить нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Как утверждает источник, «красные дьяволы» уже начали переговоры с представителями габонского футболиста.

Сообщается, что за лидера атак «Боруссии» англичанам придется заплатить около 60 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Обамеянг сыграл 25 матчей, в которых забил 22 гола и сделал пять результативных передач.