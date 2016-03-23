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    Владелец «Ньюкасла»: «Жалею, что пришел в футбол, но теперь у меня нет выбора»

    Владелец «Ньюкасла» Майк Эшли сожалеет о том, что решил заниматься футбольным клубом.

    «Я жалею о том, что пришел в футбол. Мне очень понравилось, но я не смог оказать такого влияния на результат, как я делаю это в бизнесе. Я хотел помочь «Ньюкаслу» и сделать клуб сильнее. Кажется, у меня ничего не вышло.

    Я останусь, даже если «Ньюкасл» покинет АПЛ. У меня нет выбора. Я предан клубу. У меня есть он, а у него есть я», – сказал Эшли.

    После 30 матчей в АПЛ «Ньюкасл» находится на предпоследнем месте, имея в своем активе 25 очков.

    Источник: The Guardian

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    23.03.2016 00:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 23 марта 2016, 06:04

      Сорокам не впервой. Но будет жаль. Нужно что-то менять!

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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 01:20

      Я жалею о том, что пришел в футбол. Мне очень понравилось, но я не смог оказать такого влияния на результат, как я делаю это в бизнесе. Я хотел помочь «Ньюкаслу» и сделать клуб сильнее. Кажется, у меня ничего не вышло...
      КОГДА мы это услышим от Леонида Федуна???

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