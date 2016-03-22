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    Ле Гре: «Риск всегда есть, но во время матча с Россией будут обеспечены все меры безопасности»

    Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заверил, что товарищеская встреча сборной этой страны против команды России пройдет в безопасности.

    «Во время этой игры безопасность будет на по-настоящему эталонном уровне. Матч состоится обязательно, болельщики смогут спокойно посетить стадион. Определенный риск есть всегда, но все меры безопасности будут обеспечены», – сказал Ле Гре.

    Также функционер оценил вероятность срыва чемпионата Европы из-за террористической угрозы.

    «Не думаю, что чемпионат может быть сорван. Власти страны, организаторы турнира, УЕФА – все сделают все возможное. Мы ожидаем около двух миллионов туристов».

    Матч Франция – Россия состоится во вторник, 29 марта. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: L' Equipe

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    22.03.2016 23:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 23 марта 2016, 07:18

      Вот херовая страна эта Франция, и нехрен им было за такое непосильно сложное дело даже браться. Сраная Ивро-опа с элементарными внутренними проблемами справиться не способны, по сути подкармливая утырочных террористов и зазывая их жить к себе.

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      Рейтинг: +78

      Federalll 22 марта 2016, 23:39

      Тьфу, тьфу, тьфу... стук, стук, стук...

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