Пике: «Мне нравится иногда разжигать противостояние между «Реалом» и «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился своим отношением к напряженной атмосфере, которой сопровождаются игры с «Реалом».

«Мне нравятся эти матчи, и я думаю, что это часть шоу, часть веселья. Соперничество между «Реалом» и «Барселоной» – это то, что всегда позволяло этим клубам оставаться в числе лучших.

Так что мне нравится разжигать наше противостояние время от времени. Это не провокация, и я поступаю так не ради провокаций», – сказал Пике.