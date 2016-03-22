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    Пике: «Мне нравится иногда разжигать противостояние между «Реалом» и «Барселоной»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился своим отношением к напряженной атмосфере, которой сопровождаются игры с «Реалом».

    «Мне нравятся эти матчи, и я думаю, что это часть шоу, часть веселья. Соперничество между «Реалом» и «Барселоной» – это то, что всегда позволяло этим клубам оставаться в числе лучших.

    Так что мне нравится разжигать наше противостояние время от времени. Это не провокация, и я поступаю так не ради провокаций», – сказал Пике.

    Источник: Football Espana

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    22.03.2016 19:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +78

      Federalll 22 марта 2016, 23:41

      Так что мне нравится разжигать наше противостояние время от времени. Это не провокация, и я поступаю так не ради провокаций.
      Даже провокация не ради провокации )))

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