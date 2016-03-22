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    Болельщики ПСВ, издевавшиеся над нищими в Мадриде, не смогут посещать матчи клуба

    Пятеро фанатов ПСВ будут наказаны клубом за инцидент, произошедший перед ответным 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

    Накануне этой игры некоторые болельщики ПСВ развлекались тем, что издевательски бросали монеты нищим и оскорбляли их, распивая пиво на летней террасе одного из заведений.

    Голландский клуб установил личности этих фанатов и намерен запретить им посещение матчей ПСВ на срок от пяти до десяти лет. Наказание распространяется и на выездные игры.

    Прокуратурой Мадрида по итогам этого инцидента открыто дело по статье «Унижение человеческого достоинства».

    Источник: AS

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    22.03.2016 19:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3414

      AZ 23 марта 2016, 01:05

      пусть ФИФА на русскую свадьбу посмотрит, тогда что, всех празнить не женатами и оштрафовать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      msbleff 23 марта 2016, 00:44

      какие издевательства? нищим денег подкинули. псв обязан каждому дать вип-абонемент и сделать репортаж про парней

      0
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    • ...
      Рейтинг: +118

      kostyandr 22 марта 2016, 23:13

      Плохо, что снимали, а так вроде бы ничего особенного

      2
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      Рейтинг: +806

      тигрик 22 марта 2016, 22:47

      Не вижу нищих...одни цыганки, которые участвуют в семейном бизнесе. Поверьте,это не унижение ,я живу в Португалии и вижу это каждый день, они ципляются к каждому прохожему и требуют ,что бы им дали денег, а если дашь меньше 1 евро или 2 то могут и швырнул в тебя твою "подачку". Так что поверьте они не против и им все равно как им даю деньги,лишь бы побольше. А в конце дня за ними заедет глава семьи на новеньком мерседесе

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      karaivanov_v 22 марта 2016, 21:59

      не вижу ничего плохого, и фаны повеселились и бомжи подзаработали, если бы для них было унизительно то не собирали бы монеты а нашли бы работу!

      2
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      Рейтинг: +244

      Grelas 22 марта 2016, 21:11

      Расстрелять! (с) Лаврентий Павлович. )

      0
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      Рейтинг: +70

      Schmitt 22 марта 2016, 20:27

      по делу

      1
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