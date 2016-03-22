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    Бубнов: «Анжи» – главный кандидат на вылет из Премьер-лиги»

    Известный эксперт Александр Бубнов поделился своим прогнозом на заключительную часть чемпионата России и выразил мнение, что главным кандидатом на вылет из Премьер-лиги является «Анжи».

    «Едва ли не самое интересное нас ждет в подвале турнирной таблицы. Главный кандидат на вылет – «Анжи». По моим раскладам, махачкалинцы в оставшихся встречах наберут только два очка и задолго до окончания турнира лишаться шансов на выживание. Компанию им составит одна из двух команд – либо «Уфа», либо «Мордовия». В итоговой таблице у них получается равное количество очков – по 20. И здесь в ход уже пойдут дополнительные показатели. В чью пользу они окажутся – сказать сложно.

    Что любопытно, в зону переходных матчей с 13-го места у меня попадает «Динамо». И хотя сейчас у команды Андрея Кобелева более-менее безопасное положение, но календарь у бело-голубых – самый сложный из всех! Где они будут набирать очки, я даже не представляю. У меня они смогут сыграть лишь три ничьи в оставшихся играх, все остальное – поражения. Таким образом, бело-голубым предстоит побиться в переходных матчах», – рассказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    22.03.2016 15:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 23 марта 2016, 17:00

      слава богу что бубнов ничего не понимает в футболе

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 марта 2016, 17:42

      Я бы тоже так считал, но после концовки 2015г. Анжи - ЦСКА 1:1, Локо - Анжи 1:2, Динамо - Анжи 1:2, я бы не стал торопиться с выводами хотя и желаю вылета команды Керимова, ага.

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      Рейтинг: -92

      Raxor > Aztec58 22 марта 2016, 21:27

      анжи спартак 0-4 забыл

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