УЕФА совместно с властями Франции контролирует уровень риска для проведения Евро-2016

УЕФА при подготовке к Евро-2016 работает в тесном контакте с властями страны-хозяйки турнира Франции для обеспечения гарантий безопасности во время проведения чемпионата.

«Все необходимые шаги предпринимаются, чтобы гарантировать безопасность для всех, начиная от участников, и заканчивая болельщиками. УЕФА с самого начала подготовки к Евро-2016 работает в тесном контакте с национальными властями и силами безопасности принимающей страны для оперативного планирования и анализа всех возможных рисков, включая предотвращение террористических атак.

После драматических событий 13 ноября в Париже все заинтересованные стороны, участвующие в организации турнира, продолжили совместную работу и регулярно контролируют уровень риска для проведения турнира», – сообщает пресс-служба УЕФА.

Сегодня утром в Брюсселе произошла серия взрывов. Теракты затронули аэропорт и метро бельгийской столицы. По предварительным данным в результате взрывов погибли 13 человек, десятки ранены.