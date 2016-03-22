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    Гилерме: «Я уже русский»

    Новобранец сборной России Гилерме заявил, что чувствует себя «своим» в национальной команде.

    «Понимаю, что всем интересен. Ведь я первый иностранец в сборной за всю ее историю. Так что поделиться мнением и впечатлениями с журналистами готов. Думаю, что мне не нужен человек, который бы помогал освоиться в сборной. Сборная мне в новинку, но, как только начнутся тренировки, все станет понятно. И шефства надо мной брать не нужно.

    Не могу сказать, что мне как-то неудобно из-за того, что я занял чье-то место в сборной, ведь попасть в национальную команду было давней целью. И она наконец-то достигнута. Вообще такой вопрос мог бы смутить иностранца. А я себя чужим не чувствую, я уже русский», – сказал Гилерме.

    Напомним, что Гилерме был вызван в сборную на матчи с Литвой (26 марта) и Францией (29 марта).

    Источник: «Советский спорт»

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    22.03.2016 10:51
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 23 марта 2016, 13:05

      Гильерме ты бразильянин , а гражданство Российское.

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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 23 марта 2016, 03:42

      Я таже рузкы , рузкы я , ми с табою дба рузкы))

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      Рейтинг: +21

      RNR4uK 23 марта 2016, 00:09

      почему все так негативно реагируют? Человек давно живет в России, познакомился с нашей культурой и все такое, и просто хочет для России что то хорошее сделать. А все бычку включают, и какие то у всех расистские настрои

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 марта 2016, 19:39

      Русских от Россиян отличить просто. Спрашиваешь-"Мороз и солнце""... Если отвечают"-День чудесный"-значит русский,если нет-россиянин))) Кстати проверял-работает..

      0
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      Рейтинг: +38

      -lol- > андрей андреев 23 марта 2016, 04:29

      Ога, Пушкин то у нас был чистокровным русским)))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > -lol- 23 марта 2016, 16:14

      Как и все остальные))

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 марта 2016, 18:01

      Товарищ путает гражданство с национальностью, ага, по старой традиции, чтобы стать русским, надо быть православным, в лучшем значении этого слова, но кто теперь об этом помнит?

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 22 марта 2016, 16:19

      Ты просто стал росияшкой!!!!Русским надо быть по Воле,по Духу и главное по Крови!!!!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Psih86 22 марта 2016, 18:04

      Это информация к сведению или гордость за себя?

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      Рейтинг: +244

      Grelas > Psih86 22 марта 2016, 19:39

      В точку!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 марта 2016, 15:04

      У нас в Биробиджане тоже все русские .Так хоть белые)))

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      Рейтинг: +38

      -lol- > андрей андреев 22 марта 2016, 16:34

      А он какой по твоему? серый шоль?

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      Рейтинг: +78

      Federalll > -lol- 22 марта 2016, 23:48

      Так все время же в воротах - света белого не видит )))

      0
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      Рейтинг: +11

      ManUnited_fan 22 марта 2016, 14:29

      О боже...какой ты русский...

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ManUnited_fan 22 марта 2016, 18:05

      А какие у нас русские?

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      Рейтинг: +6089

      subbotaspartak 22 марта 2016, 12:39

      А кто это придумал, что он лучше других? Проводница из Москва-Владивосток? За такой рейс и не такое вбредёт

      3
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      Рейтинг: +244

      Grelas 22 марта 2016, 12:18

      – Так, теперь давайте с эфиопским футболистом...
      – Я-русский, и в Эфиопии никогда не был.
      – Нам-то не гони! За километр видно, что ты людоедом был! (с) из "Жмурок" на десерт.)))

      7
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Grelas 22 марта 2016, 18:05

      Жмурки люблю, но здесь не к месту.

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas > Aztec58 22 марта 2016, 18:50

      Я не расист и не националист, если ты об этом. Это просто шутка и мне думается очень к место. )

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      Рейтинг: +38

      -lol- > Grelas 23 марта 2016, 04:30

      Причем здесь эфиопы вообще

      -1
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      Рейтинг: +244

      Grelas > -lol- 23 марта 2016, 10:39

      Для тугодумов. Это ЦИТАТА из фильма "Жмурки".
      Р.S. : Специально для вас написал капсом, может так будет понятнее.

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      Рейтинг: +38

      -lol- > Grelas 24 марта 2016, 16:02

      Ладно по другому скажу. Причем тут Жмурки вообще?

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