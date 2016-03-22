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    Клопп: «В мире нет непродаваемых игроков – разве что Месси»

    Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что готов продать любого, кто не счастлив в команде, передает IBT.

    «Пока все хорошо, но в мире не бывает непродаваемых игроков – разве что Месси.

    Бывает всякое. Я пришел из команды, где лучших футболистов всегда перекупают другие команды, и в итоге привыкаешь к мысли, что всегда нужно запасаться планом Б.

    Если ко мне подойдет игрок и скажет, что он несчастлив, и что-то не так, и стиль не тот, и бла-бла-бла, то я задумываюсь. Если игрок хочет уйти, я не задержу его – мне не нужны те, кто не хочет играть», – сказал Клопп.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2016 09:16
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