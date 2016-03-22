Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глушаков: «Если человеку дали российский паспорт – значит имеет право играть за сборную»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не имеет ничего против натурализации футболистов.

    – С учетом невыдающейся игры весной – были сомнения, что Леонид Слуцкий вызовет в сборную?

    – Был готов к любому решению тренерского штаба. Хотя выйти против Франции, конечно, очень хочется. Просто интересно проверить свои силы на фоне топ-сборной.

    – Первая мысль, когда услышали, что Слуцкий пригласил Гильерме?

    – «А почему не Ребров?». Но и с Гилей буду рад пообщаться. Классный парень. У меня нет предубеждения к натурализованным футболистам. Если человеку выдали российский паспорт – значит, имеет право играть за нашу сборную.

    – Говорят, на очереди Роман Нойштедтер и Мариу Фернандес.

    – Фернандес – отличный защитник. Про Нойштедтера ничего сказать не могу – матчей «Шальке» не видел.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2016 09:00
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 23 марта 2016, 01:18

      Почему не Ребров - это понятно. Он профессиональнее великой и ужасной балерины. Тренер ЦСКА такое потерпеть не может.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6089

      subbotaspartak 22 марта 2016, 17:08

      Ещё получил паспорт Депардье, чем не игрок?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +78

      Federalll > subbotaspartak 23 марта 2016, 01:55

      Как минимум половину ворот закроет )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11