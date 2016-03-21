Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аршавин: «Хочу поработать в «Зените»

    Форвард «Кайрата» Андрей Аршавин, подписавший недавно контракт с казахстанским клубом, выразил желание в будущем попробовать свои силы в системе «Зенита», который является для него родным клубом.

    «Так или иначе, большую часть карьеры я уже провел. Все остальное можно называть «доигрывать».

    Что дальше? Задумывался, но не понимаю, как осуществить. Первые месяцы точно хочу просто отдыхать.

    Поступали ли мне предложения о работе в системе «Зенита"? Нет. Хотел бы я работать в «Зените"? Да, хотел бы», – сказал Аршавин.

    Напомним, соглашение Аршавина с «Кайратом» действует до конца нынешнего чемпионата Казахстана с возможностью продления еще на один сезон.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.03.2016 22:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 марта 2016, 08:39

      Андрейка будет тренером в зените

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 21 марта 2016, 22:40

      да, на трубе посидеть охота

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11