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    Бородюк: «Аршавин еще докажет, что его рано списали со счетов»

    Главный тренер «Кайрата» Александр Бородюк рассказал о вероятных сроках дебюта нападающего Андрея Аршавина за казахстанский клуб. Также по мнению специалиста футболиста пока рано списывать со счетов.

    «Когда Аршавин сможет дебютировать? Надеюсь, Андрей выйдет на поле третьего апреля в матче против «Акжайыка». Игра покажет, в какой форме он находится.

    В сборной России мы прошли с ним большой путь, так что в плане отношений у нас все нормально. Уверен, что все будет хорошо, и Андрей проявит свое мастерство, докажет, что рано говорить о нем в прошедшем времени», – сказал Бородюк.

    Напомним, контракт Аршавина с «Кайратом» рассчитан до конца нынешнего чемпионата с возможностью продления еще на сезон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2016 19:59
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 21 марта 2016, 22:11

      Бородюк: ха - ха ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 21 марта 2016, 20:12

      Да, забив Окжетпсу и отдав голевую передачу в матче с Акжайыком, Аршавин докажет, что рано, рано Слуцкий его списал со счета.

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